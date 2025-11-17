Vorteilswelt
Krise vorbei?

Eisbulle Baltram: „Müssen uns aus Loch rausziehen“

Salzburg
17.11.2025 16:00
Will weiter jubeln: Eisbulle Florian Baltram.
Will weiter jubeln: Eisbulle Florian Baltram.

Die große Erleichterung war bei den Eisbullen Sonntag nach dem Heim-4:1 gegen Fehervar nicht zu übersehen. Nach fünf Pleiten am Stück konnten die Salzburger endlich einmal wieder durchschnaufen.

Auch wenn der Serienmeister weiter auf einem unbefriedigenden siebten Tabellenplatz weilt, ist man im Bulls-Lager wieder etwas positiver gestimmt. Durchbeißen lautet die Devise. „Es gibt immer schwierige Phasen. Was zählt ist, wie man da herauskommt. Sowas schweißt uns als Team voll zusammen“, sagte Torschütze Flo Baltram nach der Partie.

Baltram: „Aufwärtstrend muss weiter gehen“
Der 28-jährige Angreifer will alles dafür tun, damit der Dreier gegen die Ungarn keine Eintagsfliege bleibt, sondern sich in eine Aufholjagd entwickelt. „Es ist nur ein Spiel. Der Aufwärtstrend muss weiter gehen. Wir müssen uns gegenseitig aus dem Loch rausziehen. Dafür brauchen wir alle“, ist er überzeugt.

Drei Partien stehen für ihn und die Eisbullen in dieser Woche an. Nach Ingolstadt im Achtelfinale der Champions Hockey League am Mittwoch wartet Freitag Linz, Sonntag geht’s nach Klagenfurt.

