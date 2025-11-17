Eisbulle Baltram: „Müssen uns aus Loch rausziehen“

Baltram: „Aufwärtstrend muss weiter gehen“

Der 28-jährige Angreifer will alles dafür tun, damit der Dreier gegen die Ungarn keine Eintagsfliege bleibt, sondern sich in eine Aufholjagd entwickelt. „Es ist nur ein Spiel. Der Aufwärtstrend muss weiter gehen. Wir müssen uns gegenseitig aus dem Loch rausziehen. Dafür brauchen wir alle“, ist er überzeugt.

Drei Partien stehen für ihn und die Eisbullen in dieser Woche an. Nach Ingolstadt im Achtelfinale der Champions Hockey League am Mittwoch wartet Freitag Linz, Sonntag geht’s nach Klagenfurt.