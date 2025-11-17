Zwei Alkolenker im Pinzgau aus dem Verkehr gezogen

Polizisten hielten in der Nacht auf Montag im Pinzgau zwei Pkw Lenker an. Ein 41-jähriger Einheimischer aus dem Bezirk war mit über 1,7 Promille unterwegs. Ein 43-jähriger Rumäne kam nicht auf einen so hohen Wert, lenkte aber dennoch sein Auto mit über 0,9 Promille Alkohol intus.