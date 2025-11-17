Zwei Alkolenker im Pinzgau aus dem Verkehr gezogen

In der Nacht zum Sonntag stoppten Polizisten im Pinzgau (Salzburg) zwei Autofahrer, die erheblich alkoholisiert unterwegs waren. Beide verloren an Ort und Stelle den Führerschein und müssen sich nun vor den Behörden verantworten.
Polizisten hielten in der Nacht auf Montag im Pinzgau zwei Pkw Lenker an. Ein 41-jähriger Einheimischer aus dem Bezirk war mit über 1,7 Promille unterwegs. Ein 43-jähriger Rumäne kam nicht auf einen so hohen Wert, lenkte aber dennoch sein Auto mit über 0,9 Promille Alkohol intus.
Die Beamten nahmen den Alkolenkern die Führerscheine ab, untersagten die Weiterfahrt und zeigen die Männer an.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.