Christkindlmarkt am Dom startet in die neue Saison

Nur noch wenige Tage, dann können am Salzburger Christkindlmarkt rund um den Dom wieder Besucher ausschwärmen. Am Donnerstag (20.) startet der Markt in die 51. Saison. Geöffnet ist bis 1. Jänner 2026.
In diesem Jahr liegt der Fokus auf der einzigartigen Klangwelt des Marktes, die seit vielen Jahren fasziniere, so Christkindl-Marktobmann Wolfgang Haider. „Die vielfältigen Klänge und musikalischen Beiträge machen die Adventzeit in Salzburg zu einem besonderen Erlebnis“, sagt Haider. Die markanten Glocken der Perchten und Krampusse sowie die täglichen Auftritte von Brauchtumsgruppen, Chören, Kinderchören, Turmbläsern und den jungen Turmbläsern prägen die Adventswochen in Salzburg.
Das sind die Neuheiten der Standler
96 Standler werden in ihren grünen Hütten wieder allerhand Genüsse anbieten. Neben Holzspielzeug, Schnitzereien und kunstvoll verzierten Glas- und Christbaumkugeln gibt es auch Keramik, Gewürzsträuße, duftende Seifen, wertvolle Kerzen, Wachsfiguren und eine vielfältige Auswahl besonderer Weihnachtsdekoration. Gäste aus Salzburg und aller Welt können sich wie jedes Jahr auf traditionelles Kunsthandwerk, kulinarische Spezialitäten aus der Region und eine große Auswahl an Geschenkideen freuen. Neu ist in diesem Jahr ein Stand mit nachhaltigen Trinkflaschen sowie ein Genussstand mit naturreinen Spezialitäten.
Einige Aussteller präsentieren besondere Neuheiten: So bietet Waidzeit eine exklusive Armbanduhr aus Holz an, deren Zifferblatt aus dem Holz des letztjährigen Christbaums gefertigt wurde. Zudem gibt es heuer wieder frisch gebackene Krapfen.
Salzburger Markt zieht internationale Fans an
Nach wie vor große Freude bereitet die Auszeichnung, die der Salzburger Christkindlmarkt im letzten Jahr von der britischen Tageszeitung „The Times“ erhielt. Der Markt wurde nach Köln auf Platz zwei der schönsten Weihnachtsmärkte Europas gewählt, noch vor Berlin, Monaco, Rovinj, Budapest und Prag. Zudem erwähnte erst kürzlich die amerikanische Tageszeitung „Boston Globe“ den Salzburger Christkindlmarkt als besonderen Geheimtipp.
Geöffnet ist bis zum 1. Jänner 2026. Zum Jahreswechsel wird sich der Christkindlmarkt wieder in einen Silvestermarkt verwandeln.
