Christkindlmarkt am Dom startet in die neue Saison

Das sind die Neuheiten der Standler

96 Standler werden in ihren grünen Hütten wieder allerhand Genüsse anbieten. Neben Holzspielzeug, Schnitzereien und kunstvoll verzierten Glas- und Christbaumkugeln gibt es auch Keramik, Gewürzsträuße, duftende Seifen, wertvolle Kerzen, Wachsfiguren und eine vielfältige Auswahl besonderer Weihnachtsdekoration. Gäste aus Salzburg und aller Welt können sich wie jedes Jahr auf traditionelles Kunsthandwerk, kulinarische Spezialitäten aus der Region und eine große Auswahl an Geschenkideen freuen. Neu ist in diesem Jahr ein Stand mit nachhaltigen Trinkflaschen sowie ein Genussstand mit naturreinen Spezialitäten.