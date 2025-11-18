Skigebiet sperrt Tourengeher auf der Piste aus

Zu gefährlich geworden

Während andere Liftbetreiber Tourenkarten und eigene Aufstiegsspuren anbieten, ist hier komplett Schluss. Zu gefährlich sei es mittlerweile für zahlende Skifahrer geworden. Pisten- und Präparierungsarbeiten wären auch für Tourengeher ein zu großes Risiko. Das Spannen von Seilen und Schläuchen ist an mehreren Stellen jedoch unumgänglich.