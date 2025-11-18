Vorteilswelt
Eiskunstlauf-Talent

Mit 18 Jahren schon Bandscheibenvorfall erlebt

Salzburg
18.11.2025 10:00
Flora Schaller vermisst das Eiskunstlaufen sehr.
Flora Schaller vermisst das Eiskunstlaufen sehr.

Mit erst 18 Jahren muss sich Eiskunstlauf-Talent Flora Schaller von einem Bandscheibenvorfall erholen. Besonders half ihr ihre Schwester Sophia, die selbst solche Erfahrungen durchgemacht hat. 

Diese Saison hat sich Eiskunstläuferin Flora Schaller ganz anders vorgestellt. Zwei Wochen vor einem Wettkampf im September spürte sie erste Probleme im Rücken. Als diese Schmerzen nicht besser wurden, sie zum Arzt ging, stand fest: Bandscheibenvorfall und sechs Wochen komplette Sportpause.

„Ich war schon sehr deprimiert. Mit 18 Jahren einen Bandscheibenvorfall zu haben, fanden die Ärzte nicht so cool“, schildert Schaller. Die Rückkehr ins Training musste behutsam erfolgen.

Flora (li.) und Sophia Schaller
Flora (li.) und Sophia Schaller

Ersatz bei Olympia
Aus dem mentalen Tief kämpfte sie sich aber heraus. Besonders wichtig war ihre ältere Schwester Sophia, die mit solchen Verletzungen vertraut ist. „Das hat mir sehr geholfen. Wenn ich sie nicht gehabt hätte, wäre es schlimmer gewesen“, meint die 18-Jährige.

Bis zu den Staatsmeisterschaften Mitte Dezember will sie wieder halbwegs fit sein, bis Olympia ihre alte Stärke zurückhaben. Denn das Talent ist bei den Spielen Ersatz, falls Olga Mikutina ausfällt. „Das ist ein großes Ziel, dort bereit zu sein!“

Indes konnte sie ihre Schwester beim Cup of Innsbruck aus der Ferne unterstützen. Mit Paarlaufpartner Livio Mayr gelang Platz vier, Silber ging an Gabriella Izzo/Luc Maierhofer.

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
Salzburg

