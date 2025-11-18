Stadtrechnungshof übt Kritik an Probebohrungen

Kritik an den Ausschreibungsmodalitäten

Die Projektgesellschaft trat als öffentliche Auftraggeberin auf. In einem Gutachten wurde dann geklärt, dass das nicht korrekt ist. Die Ausschreibung für den ersten Abschnitt wurde zunächst auch widerrufen, weil nur ein Angebot einlangte und die Schätzkosten um das Zweieinhalbfache überschritten wurden. Bei einem längeren Zeitfenster hätten zahlreiche Firmen angeboten, heißt es. Eine neue Ausschreibung wich inhaltlich vom ersten Versuch ab.