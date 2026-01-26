Der Ski: „Eine wirklich ganz arge Geschichte“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! Diesmal Themen in der Sendung bei Michael Fally und Florian Gröger: Manuel Fellers Triumph in Kitzbühel, die Gamsstadt als Partymetropole, das „Krone“-Weltcup-Haus, Stefan Babinsky, Mikaela Shiffrin, Julia Scheib, der FC Salzburg, Sturm Graz und – als vielleicht eigentlicher Hauptdarsteller der Sendung – DER Ski.