„Gesamte ukrainische Regierung muss zurücktreten“

Neue Regierung „mit einwandfreiem Ruf“ notwendig

Poroschenko forderte eine neue Regierungskoalition. „Die neue Koalition, die alle patriotischen politischen Kräfte vereinen wird, muss eine Regierung der nationalen Rettung aus Fachleuten mit einwandfreiem Ruf bilden“, sagte der Ex-Präsident, dessen Amtszeit zwischen 2014 und 2019 ebenso von Korruptionsskandalen überschattet gewesen war. Ziel sei es, das Vertrauen der Gesellschaft in die Regierung wiederherzustellen und eine Destabilisierung der politischen Lage angesichts der Probleme an der Front im Krieg gegen den Angreifer Russland zu verhindern.