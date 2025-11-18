Alarm in der Kammer – doch der Präsident schweigt

Die heimische Wirtschaft geht am Stock. Allein in der Steiermark gibt’s aktuell fast im Wochenrhythmus Massenkündigungen – am Montag wurde etwa bekannt, dass auch bei Wollsdorf Leder 150 Stellen abgebaut werden. Für viele Familien wird das heuer also garantiert kein schönes Weihnachtsfest. Umso unverständlicher ist da nicht nur für viele Unternehmer die Gagen-Debatte in der Wirtschaftskammer.