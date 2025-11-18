„Spiel hat größte Strahlkraft der letzten Jahre“

Während Marko Arnautovic schon gestern die Bosnier mit Haut und Haaren fressen wollte: „Ich kann es kaum erwarten. Jeder wird 100, 120 Prozent geben. Für mich ist das das wichtigste und größte Spiel meiner Karriere.“ Für den Rekordteamspieler- und Torschützen wäre die WM der krönende Abschluss seiner Laufbahn. Für viele ist es die letzte, vielleicht einmalige Chance. Natürlich ist die Familie im Stadion mit dabei. Alles ist angerichtet. Seit Wochen ist das Finale ausverkauft. Im Internet werden Tickets zum fünffachen Preis gehandelt.