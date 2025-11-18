Russe in geplatzten Drogendeal verwickelt

Sein Mandant sei zufällig mit seiner Tochter vor Ort gewesen und habe nur eingegriffen, weil er einen der Männer kannte. Statt Täter sei er Opfer geworden. Einzig der unerlaubte Waffenbesitz könnte zur Diskussion stehen, erklärte Verteidiger Clemens Achhammer in der Verhandlung. Sein Mandant behauptet unterdessen, er habe den Deal zufällig bemerkt, sei ausgestiegen und sofort attackiert worden. Ein Zahn ging verloren, ein Schlag mit einer Waffe habe ihn am Kopf getroffen. Als ehemaliger Kriegssoldat habe er instinktiv reagiert und dem Angreifer die Pistole „mit einem Trick“ abgenommen, wobei die beiden gegen ein Auto prallten und eine Scheibe zerbrach.