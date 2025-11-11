Sieben Anklagen wegen Korruption in der Ukraine

Atomkonzern sieht Arbeit gesichert

Die Vorwürfe sind vor allem deshalb besonders heikel, da die Bevölkerung der Ukraine wegen russischer Angriffe auf Energieanlagen vor einem Winter mit Stromausfällen steht. Der Kampf gegen die weit verbreitete Korruption gilt auch als zentral für den angestrebten EU-Beitritt und um milliardenschwere Gelder westlicher Verbündeter zu sichern. „Das ist ein Tiefschlag. Besonders in der heutigen Situation, da wir gegen die Russen kämpfen, die unser Land okkupieren wollen. Und gleichzeitig müssen wir noch gegen Korruption kämpfen“, kritisierte der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko.