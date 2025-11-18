Prozess: Frau mit Leiter löste WEGA-Einsatz aus

Probleme in Einkaufszentrum und Nachbarschaft

So soll es schon im Mai 2024 bei einem Vorfall in einem Einkaufszentrum gewesen sein, als sie zwei Security-Mitarbeiter bedrohte – sie hatte dort bereits länger Hausverbot. Und auch die Nachbarin in ihrer Wohnhausanlage in Wien-Favoriten sei ihr zu nahe gekommen. Die habe die 31-Jährige geschubst, gekratzt und beschimpft. Nicht der einzige Vorfall in der Nachbarschaft: Auch andere Bewohner der Anlage beschreiben die junge Frau als auffällig und aggressiv.