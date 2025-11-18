„Schließung wäre Schlag ins Gesicht für Region“

Post verweist auf Entscheidung im kommenden Jahr

Für zusätzliche Irritation sorge, dass das Gebäude zum Verkauf steht, obwohl man erst in E-Fahrzeuge, E-Ladestationen und eine Photovoltaikanlage investiert habe. Die Post AG betont erneut, dass österreichweit alle Zustellbasen im Hinblick auf steigende Paketmengen überprüft werden. Im Fall von Jennersdorf könne man auch von keinem Verkauf reden, man habe lediglich Flächen vermietet. Eine Standortentscheidung will das Unternehmen erst im kommenden Jahr treffen.