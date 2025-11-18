Vollkasko-Mentalität am Berg: „Bitte rettet uns!“

Winter konträr zum Sommer

Außerdem zeigte sich in den Wintermonaten ein konträres Bild zum Zeitraum zwischen 1. Mai und 31. Oktober. Im Winter ereigneten sich in Tirol rund 800 Unfälle mehr als im Vergleichszeitraum zuvor, im Sommer hingegen weniger: 1667 Ereignisse heuer zwischen Mai und Oktober 2025 verglichen mit 1769 vor einem Jahr. Und die Zahl der Toten ging im Sommer ebenfalls von 54 auf insgesamt 50 zurück.