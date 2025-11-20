Fritz Karl: Mehr Leben und weniger Leistungssport

Zurück zum Meiberger – er ist längst eine Marke geworden. Viele Zuseher begleiten Sie in dieser Rolle seit sieben Jahren und wurden treue Fans. Macht das was mit Ihnen als Schauspieler, wenn man weiß, es gibt eine Erwartungshaltung von außen und man kann nicht mehr so frei agieren wie ganz am Anfang?

Das ist ein interessantes Phänomen, das man als Schauspieler gar nicht so stark wahrnimmt. Ich spiele verschiedene Rollen, letztes Jahr zum Beispiel Adolf Hitler in „Führer und Verführer“ und unlängst habe ich einen Film mit Götz Spielmann gedreht. Wie sehr eine Rolle zu einer Marke wird, merkt man dann im realen Leben, wenn irgendwo in Salzburg beim Skifahren jemand mich als Meiberger grüßt und nicht als Fritz Karl. Ich spüre das ja auch. Der Meiberger agiert in der Salzburger Gegend, man erkennt ihn also. Es freut einen, wenn die Arbeit so wertgeschätzt wird, aber man sieht sich als Handwerker, Künstler oder Kreativer, dessen Aufgabe es ist, unterschiedliche Charaktere darzustellen. So eine Marke kann Fluch und Segen zugleich sein. Meiberger empfinde ich bislang aber nicht als Fluch. Mir geht es damit nicht so wie anderen Kollegen, die Ärzte spielen und dann nach vielen Jahren irgendwann selbst im Krankenhaus liegen und glauben, sie müssten sich untersuchen, operieren oder auf Visite gehen.