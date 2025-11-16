Vorteilswelt
Bad Ischl: Fotoprojekt

Sisipark: „Man kann in jedem Alter funkeln“

Oberösterreich
16.11.2025 15:00
Porträt in der Serie „Åhnlroas“ von Catherine Ebser
Porträt in der Serie „Åhnlroas“ von Catherine Ebser(Bild: Wolfgang Spitzbart)

Das erfolgreiche Kulturhauptstadt-Projekt „Åhnlroas“ geht weiter; im Sisipark in Bad Ischl sind neue Porträts zu sehen. Fotografin Catherine Ebser, die professionelle Foto-Shootings mit Seniorinnen und Senioren macht, stellte ihr erfolgreiches Projekt sogar im Parlament in Wien vor.

„Meine Enkelin hat gesagt: Oma, du bist ja richtig glamourös!“, berichtet ein Fotomodel, das nicht mehr ganz jung ist. Sie hat sich von Catherine Ebser fotografieren lassen und ist in der zweiten Ausgabe der „Åhnlroas“ dabei, die derzeit im Sisipark in Bad Ischl präsentiert wird.

Die „Åhnlroas – Alt:Neu:Modisch“, ursprünglich ein Projekt der Kulturhauptstadt, widmet sich „reifen Models“ – älter als 65 Jahre –, die für professionelle Fotoshootings nicht nur gestylt werden, sondern sie können sich so präsentieren, wie sie es sich wünschen. Ein hochwertiger Kleiderfundus, der ständig erweitert wird, steht zur Verfügung.

(Bild: Catherine Ebser)
Catherine Ebser fotografiert Menschen 65plus und bringt sogar Kleider mit
Catherine Ebser fotografiert Menschen 65plus und bringt sogar Kleider mit(Bild: Catherine Ebser)
Der Effekt der Porträtbilder: „Die Senioren nehmen sich ein neues Selbstwertgefühl mit in ihren Alltag“, sagt Ebser.

Die neuen „Åhnlroas-Bilder“, die nun im Sisipark zu sehen sind, zeigen nicht nur außergewöhnliche Seniorinnen und Senioren, sondern „Menschen, die mich geprägt haben: Lehrer, Wegbegleiter, Mentoren und alte Freunde meiner Familie“, lässt Ebser durchblicken. Die „Models“ stammen aus Oberösterreich, Wien und Salzburg.

Das Projekt strahlt längst über die Grenzen hinaus: Ebser konnte es bei einem EU-Symposion in Holland und vor kurzem im Wiener Parlament präsentieren. Und: Die nächste „Åhnlroas“ wird eine Schülerinnengruppe der HLW Bad Ischl mitgestalten. 

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Oberösterreich

