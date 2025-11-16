Wer von diesen sexy Typen wohl noch Single ist?

Der neue Feuerwehrkalender ist erhältlich und die Freizeitmodels haben sich dabei ordentlich in Szene gesetzt. Für wen sich die jungen Männer so auftrainiert haben, bei wem Tinder (k)eine Rolle spielt und wer von den knackigen Burschen noch zu haben ist – die „Krone“ hat mit den Florianijüngern gesprochen.