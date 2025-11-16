Geplanter Ski-Weltcup in Oberösterreich gestorben

Anfang 2020 hatten über 14.000 Zuschauer in Hinterstoder den Super-G-Heimsieg von Vincent Kriechmayr gefeiert. Jetzt steht fest: Es wird bis auf Weiteres Oberösterreichs letztes Ski-Fest gewesen sein! Denn bei den bereits weit vorangeschrittenen Plänen, erstmals am Hochficht nahe der tschechischen Grenze Damen-Rennen zu veranstalten, kamen die Protagonisten nun quasi kurz vorm Zielsprung kapital zu Sturz.