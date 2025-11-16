Geplanter Ski-Weltcup in Oberösterreich gestorben

Nichts wird aus Oberösterreichs Comeback im Ski-Weltcup! Das Skigebiet Hochficht, das die Damen-Rennen von Lienz hätte übernehmen sollen, sagte überraschend ab. Begründet wird dies von den Bergbahnen, an denen die Familie Schröcksnadel und auch das Stift beteiligt sind, mit dem ungünstigen Termin.
Anfang 2020 hatten über 14.000 Zuschauer in Hinterstoder den Super-G-Heimsieg von Vincent Kriechmayr gefeiert. Jetzt steht fest: Es wird bis auf Weiteres Oberösterreichs letztes Ski-Fest gewesen sein! Denn bei den bereits weit vorangeschrittenen Plänen, erstmals am Hochficht nahe der tschechischen Grenze Damen-Rennen zu veranstalten, kamen die Protagonisten nun quasi kurz vorm Zielsprung kapital zu Sturz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.