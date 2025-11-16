Vorteilswelt
Planquadrat:

Tuner verhielten sich ruhig, aber Raser erwischt

Oberösterreich
16.11.2025 13:00
Die Polizisten waren als „fliegendes Planquadrat“ unterwegs und suchten nach Rasern und ...
Die Polizisten waren als „fliegendes Planquadrat“ unterwegs und suchten nach Rasern und illegalen Tunern(Bild: P. Huber)

Es war wieder einmal ein Abend, der bei der Polizei im Bezirk Linz-Land unter dem Motto „Raser und Tuner“ stand. Die Schrauber verhielten sich offenbar ruhig, aber einige Bleifüße blieben im Fahndungsnetz hängen. Und es blieb auch nicht nur beim Rasen, warum Strafen ausgestellt wurden.

Weil sie am Abend des 15. November im Bereich der Salzburger Straße in den Stadtgebieten von Linz und Traun mit weit überhöhter Geschwindigkeit gemessen wurden, wurden drei Auto-Lenker von einer Zivilstreife aus dem Verkehr gezogen.
Mit Hauptaugenmerk auf die Raser- und Tuningszene führte die Streife der Landesverkehrsabteilung Kontrollen durch. Im Bereich einer 50km/h-Beschränkung erwischten sie zunächst einen 18-jährigen Probeführerscheinbesitzer. Er wurde mit 114 km/h gemessen und ihm wurde sein Führerschein genauso abgenommen wie einem 54-jährigen Lenker, der mit Tempo 109 unterwegs gewesen war.

Alkohol und fehlender Führerschein
Außerdem ergab der Alkotest beim 54-Jährigen den Wert von 0,94 Promille. Ein weiterer Autofahrer erreichte Tempo 115, allerdings bei erlaubten 70 km/h. Doch bei ihm bleibt es auch nicht bei einer Anzeige, hatte er doch erst gar keinen Führerschein, den ihm die Polizisten hätten abnehmen können,

Oberösterreich

Planquadrat:
Tuner verhielten sich ruhig, aber Raser erwischt
Feuerwehrkalender
Wer von diesen sexy Typen wohl noch Single ist?
Für Betriebsbaugebiet
Neue Akten zeigen, wie in Ohlsdorf getrickst wurde
„Nero“ muss weg
Papa oder Tier: Warum Familie „Kampfhund“ verliert
Zystische Fibrose
Dunkle Wolken über dem kleinen Sonnenschein Julian
