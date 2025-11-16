Tuner verhielten sich ruhig, aber Raser erwischt

Weil sie am Abend des 15. November im Bereich der Salzburger Straße in den Stadtgebieten von Linz und Traun mit weit überhöhter Geschwindigkeit gemessen wurden, wurden drei Auto-Lenker von einer Zivilstreife aus dem Verkehr gezogen.

Mit Hauptaugenmerk auf die Raser- und Tuningszene führte die Streife der Landesverkehrsabteilung Kontrollen durch. Im Bereich einer 50km/h-Beschränkung erwischten sie zunächst einen 18-jährigen Probeführerscheinbesitzer. Er wurde mit 114 km/h gemessen und ihm wurde sein Führerschein genauso abgenommen wie einem 54-jährigen Lenker, der mit Tempo 109 unterwegs gewesen war.