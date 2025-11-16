Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zystische Fibrose

Dunkle Wolken über dem kleinen Sonnenschein Julian

Oberösterreich
16.11.2025 08:00
Der kleine Bub ist herzallerliebst, gesundheitlich aber von einer schweren Krankheit gezeichnet.
Der kleine Bub ist herzallerliebst, gesundheitlich aber von einer schweren Krankheit gezeichnet.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Eine heimtückische Krankheit bringt die Eltern des einjährigen Buben Julian an die Grenzen – psychisch, aber vor allem auch finanziell. Leider ist aber nicht nur der Sohn, sondern auch die Mama gesundheitlich schwer angeschlagen. Der 32-Jährigen hatte eine drei Kilogramm schwere Geschwulst entfernt werden müssen.

0 Kommentare

Ein nettes Haus im Bezirk Perg, vor der Tür eine Herde Angus-Hochlandrinder und eine kleine Familie. Das Glück scheint hier zu Hause zu sein – doch die Idylle trügt. Denn der Sonnenschein des Ehepaares, Julian, gerade einmal ein Jahr alt, leidet an einer heimtückischen – und vor allem unheilbaren – Krankheit.

Akute Lebensgefahr
„Schon die Schwangerschaft war sehr schwierig“, erzählt Mama Jasmin (32). Und damit untertreibt sie maßlos. Bei der Mutter wurde in der 14. Schwangerschaftswoche eine Unterversorgung festgestellt. Bei einer OP wurde dann ein drei Kilogramm schweres Geschwür gefunden. Kind und Mutter waren in akuter Lebensgefahr.

Julian ist im Grunde ein kleiner, aufgeweckter und lustiger Bub.
Julian ist im Grunde ein kleiner, aufgeweckter und lustiger Bub.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Julian wurde dann knapp elf Tage früher als geplant per Kaiserschnitt geholt. Dann gleich der nächste Schock: Der Bub hatte am Rückenmark eine auffällige Vertiefung. Ein Hinweis, dass der Neugeborene später Schwierigkeiten mit dem Bewegungsapparat bekommen könnte. Also wurde der kleine Julian operiert, alles schien gut.

Nächste Hiobsbotschaft
Doch wenig später dann die nächste Hiobsbotschaft: „Wir haben einen Brief bekommen, dass ein Test ein auffälliges Resultat gezeigt hat. Am Ende wurde uns gesagt, dass er an Mukoviszidose leidet“, schildern die Eltern die schwierige Situation.

Mama Jasmin und Papa Gerhard mit ihrem ganzen Stolz
Mama Jasmin und Papa Gerhard mit ihrem ganzen Stolz(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Mukoviszidose oder auch zystische Fibrose ist eine Erbkrankheit, bei der Drüsen ein dickflüssiges Sekret absondern, das dann Gewebe und Organe schädigt.

Im Fall von Julian sind das die Lunge und die Verdauungsorgane. Für die Eltern natürlich ein Schock und ein tiefer Einschnitt ins Leben. Denn Julian braucht rund um die Uhr Betreuung, sonst droht er zu ersticken.

Ein Kästchen im Haus ist voll mit Medikamenten für den Einjährigen.
Ein Kästchen im Haus ist voll mit Medikamenten für den Einjährigen.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Stammgast im Spital
Dreimal am Tag muss er inhalieren, damit das Sekret abrinnen kann. Dazu kommen noch zahlreiche Krankenhausbesuche. Und der Weg nach Linz – nur dort gibt es eine CF-Station – ist weit. „Das sind über 120 Kilometer hin und zurück“, sagt Vater Gerhard (40), der in Familienhospizkarenz ist.

Liebe Leserinnen und Leser!

Wenn Sie in diesem Fall helfen möchten, spenden Sie bitte unter dem Kennwort „Sonnenschein“ an unser „Krone“-Sonderkonto bei der Hypo Oberösterreich:
IBAN: AT76 5400 0000 0040 0002;
BIC: OBLAAT2L

Wenn Sie mittels Online-Banking spenden wollen, achten Sie bitte darauf, dass beim Kontonamen „Verein Krone-Leser helfen“ angeführt ist.

Spender werden in den kommenden Wochen wahlweise in der Printausgabe der „OÖ-Krone“ veröffentlicht. Sollten Sie aber anonym bleiben wollen, führen Sie das bei der Einzahlung bitte explizit an. Ihre Spenden sind natürlich auch steuerlich absetzbar!

Denn seine Frau kann nur bedingt helfen. Sie wurde wegen ihrer Geschwüre noch zweimal operiert, hatte einen kompletten Bauchschnitt mit 29 Klammern und durfte bis vor Kurzem ihren kleinen Sonnenschein nicht einmal aufheben.

Und neben all den Sorgen um die Gesundheit kommen dann auch noch enorme finanzielle Belastungen – Fahrtkosten, Therapien, Medikamente und Spezialgeräte – auf die junge Familie zu. Deren Hoffnungen ruhen nun auf der „Krone“-Familie.

Porträt von Gerald Schwab
Gerald Schwab
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Zölle sinken nun
USA und Schweiz einigen sich im Handelsstreit
Durch den Zusammenschnitt entstand bei den Zusehern der Eindruck, US-Präsident Donald Trump ...
„Nächste Woche“
Entschuldigung reicht nicht: Trump will BBC klagen
Scheitert spektakulär
China-SUV kracht bei viralem Stunt in Geländer
Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
125.516 mal gelesen
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
Kärnten
Palmenstrand statt Häfng‘wand: „Es geht ihm gut“
93.787 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benjamin H. ist nicht nur kurzfristig weg – er dürfte sich aus dem Klagenfurter Knast in ...
Wintersport
„Ich werde meine letzte Saison richtig genießen“
78.022 mal gelesen
Markus Salcher beim Training in Sölden.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
769 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
699 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Mehr Oberösterreich
Zystische Fibrose
Dunkle Wolken über dem kleinen Sonnenschein Julian
Krone Plus Logo
Keine Hochficht-Rennen
Geplanter Ski-Weltcup in Oberösterreich gestorben
Krone Plus Logo
Illegaler Sex in Linz
Wie Airbnb-Wohnungen als Bordelle genutzt werden
Tickets & Tages-Pässe
Diese Acts erwarten Sie am Gmundner Rathausplatz
Spur der Verwüstung
Alkolenker fuhr nach Unfällen einfach nach Hause
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf