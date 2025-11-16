Neue Akten zeigen, wie in Ohlsdorf getrickst wurde

REWE-Halle war schon 2019 so gut wie fix

Was REWE betrifft: Noch im März 2022 behauptete das Unternehmen gegenüber der „Krone“, es sei längst nicht fix, dass man in Ohlsdorf eine Lagerhalle errichte. Im Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 12. November 2019 heißt es aber: „Zwischen REWE und den Grundeigentümern gibt es bereits eine Vorvereinbarung für den Kauf der benötigten Fläche im neuen Betriebsbaugebiet.“