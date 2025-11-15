Vorteilswelt
Füherschein weg

Probeführerscheinbesitzer um 70 km/h zu schnell

Oberösterreich
15.11.2025 14:56
Eine Zivilstreife erwischte den jungen Bleifuß
Eine Zivilstreife erwischte den jungen Bleifuß

Mit 119 km/h bretterte ein Probeführerschein durchs Linzer Stadtgebiet. Sein Temporausch kam dem 18-Jährigen teuer zu stehen. Er musste seinen Schein sofort abgeben. Auch ansonsten erwischte die Zivilstreife mehrere Tuner und Raser, die auf der Salzburger Straße unterwegs gewesen waren. 

Eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung OÖ führte in der Nacht von Freitag auf Samstag  zur Unterbindung der Raser- und Tuningszene im Bereich der Salzburger Straße in Traun bzw. Linz Kontrollen durch. Recht ergiebig war dies freilich nicht, wie die Bilanz zeigt: Es wurden fünf Organmandate wegen Verkehrsübertretungen und
ein Organmandat wegen durchdrehender Reifen bei einer Kurvenfahrt ausgestellt.

Führerschein war sofort weg
Die Gesetzeshüter erwischten aber auch einen 18-jährigen Probeführerscheinbesitzer aus Linz, der mit 119 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen wurde. Ihm wurde der Führerschein vor Ort abgenommen. Weiters mussten zwei Lenker nach erfolgter Lärmpegelmessung ihre Kennzeichen abgeben. Einer der beiden wollte besonders schau sein: Er hatte eine nicht genehmigte Auspuffklappensteuerung am Fahrzeug verbaut, die er mit einer in seiner Hosentasche versteckten Fernbedienung steuern konnte.

