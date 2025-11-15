Probeführerscheinbesitzer um 70 km/h zu schnell

Führerschein war sofort weg

Die Gesetzeshüter erwischten aber auch einen 18-jährigen Probeführerscheinbesitzer aus Linz, der mit 119 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen wurde. Ihm wurde der Führerschein vor Ort abgenommen. Weiters mussten zwei Lenker nach erfolgter Lärmpegelmessung ihre Kennzeichen abgeben. Einer der beiden wollte besonders schau sein: Er hatte eine nicht genehmigte Auspuffklappensteuerung am Fahrzeug verbaut, die er mit einer in seiner Hosentasche versteckten Fernbedienung steuern konnte.