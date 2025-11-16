Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fahrerflucht begangen

Wegen Verkehrsrowdy wackelte Auswärtsspiel

Oberösterreich
16.11.2025 16:00
Der demolierte Vereinsbus der Welser Damenbasketballerinnen
Der demolierte Vereinsbus der Welser Damenbasketballerinnen(Bild: DBB Wels, Krone KREATIV)

Ein Auswärtsspiel der Damen-Basketballmannschaft von Wels wackelte, weil ein Verkehrsrowdy Fahrerflucht begangen hatte. Er rammte den Vereinsbus, der nicht mehr fahrtüchtig war. Jetzt mussten Eltern einspringen, um die Kinder und Jugendlichen nach Wien, bzw. Graz zu bringen. 

0 Kommentare

„An den Fahrer oder die Fahrerin: Unfälle passieren – das wissen wir alle. Bitte nimm dir ein Herz und melde dich. Es gibt immer eine Lösung. Fahrerflucht ist die schlechteste davon. Immerhin geht es hier nicht um ein Firmenauto eines Millionenkonzerns, sondern um etwas viel Wertvolleres“, eindringlich appelliert der Verein DamenBasketBall Wels (DBB Wels) an den Fahrerflüchtigen, der in der Nacht zum Sonntag den Teambus demoliert hatte. Dieser parkte vorm Haus Dragonerstraße 50, als der Unfall passierte. 

Schaden zum Glück rechtzeitig entdeckt
„Zum Glück hat der Schulwart den Schaden in der Früh bemerkt und gemeldet. Sonst wären wir am Nachmittag vorm Bus gestanden und hätten nicht gewusst, wie wir zum Spiel kommen sollen“, sagt Obmann Martin Hintenaus. Denn am Sonntag war ein Match in Graz und eines in Wien zu absolvieren. Und der Tourbus war für eine Mannschaft reserviert gewesen. „Wir müssen zusehen, dass wir jetzt die Eltern aktivieren, damit wir überall hinkommen“, so der Vereinsobmann.

Hinweise erbeten
Mehr als 400 Kinder und Teenager im Alter von fünf bis 19 Jahren spielen in den beiden Vereinen des DBB Wels und die Team bestreiten „hunderte Auswärtsspiele pro Saison“.  „Oft springen Eltern ein, aber wo es geht, nutzen wir unseren Vereinsbus“, so Hintenaus. Bis der Bus wieder repariert ist, ist man auf die „Eltern-Taxis“ angewiesen. Die Polizei wurde informiert, beim Verein hofft man, dass sich der Unfalllenker doch noch meldet oder es Hinweise gibt, um ihn auszuforschen.

Porträt von Markus Schütz
Markus Schütz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Zölle sinken nun
USA und Schweiz einigen sich im Handelsstreit
Durch den Zusammenschnitt entstand bei den Zusehern der Eindruck, US-Präsident Donald Trump ...
„Nächste Woche“
Entschuldigung reicht nicht: Trump will BBC klagen
Scheitert spektakulär
China-SUV kracht bei viralem Stunt in Geländer
Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
173.292 mal gelesen
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
Kärnten
Palmenstrand statt Häfng‘wand: „Es geht ihm gut“
97.656 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benjamin H. ist nicht nur kurzfristig weg – er dürfte sich aus dem Klagenfurter Knast in ...
Wintersport
„Ich werde meine letzte Saison richtig genießen“
79.837 mal gelesen
Markus Salcher beim Training in Sölden.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
813 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
704 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Mehr Oberösterreich
Fahrerflucht begangen
Wegen Verkehrsrowdy wackelte Auswärtsspiel
Bad Ischl: Fotoprojekt
Sisipark: „Man kann in jedem Alter funkeln“
Preisgekrönte Arbeit
Wie Innviertler Technik Handyakkus verbessern will
Planquadrat:
Tuner verhielten sich ruhig, aber Raser erwischt
Krone Plus Logo
Feuerwehrkalender
Wer von diesen sexy Typen wohl noch Single ist?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf