Wegen Verkehrsrowdy wackelte Auswärtsspiel

Hinweise erbeten

Mehr als 400 Kinder und Teenager im Alter von fünf bis 19 Jahren spielen in den beiden Vereinen des DBB Wels und die Team bestreiten „hunderte Auswärtsspiele pro Saison“. „Oft springen Eltern ein, aber wo es geht, nutzen wir unseren Vereinsbus“, so Hintenaus. Bis der Bus wieder repariert ist, ist man auf die „Eltern-Taxis“ angewiesen. Die Polizei wurde informiert, beim Verein hofft man, dass sich der Unfalllenker doch noch meldet oder es Hinweise gibt, um ihn auszuforschen.