Wie Innviertler Technik Handyakkus verbessern will

Um das geht’s: Mikrochips – sie werden in fast allen elektronischen Geräten wie Smartphones, aber auch in Autos eingesetzt – bestehen aus vielen, übereinandergestapelten Schichten. „Wir können durch die Technologie vom Ausgangsmaterial mit einem Infrarotlaser dünne Schichten abspalten“, erklärt Paul Lindner, technischer Geschäftsführer der EV Group. Diese Schichten werden dann auf dem Mikrochip gestapelt. Ziel dieser Technologie mit dem Namen „IR LayerRelease“ ist, die Leistungsfähigkeit der Chips zu erhöhen. Entwickelt wurde sie in den vergangenen Jahren in St. Florian am Inn, die EV Group gewann dafür heuer den Landespreis für Innovation in der Kategorie Großunternehmen.