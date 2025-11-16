Vorteilswelt
Verkehrsunfall

Vater und Tochter wurden bei Kollision verletzt

Oberösterreich
16.11.2025 18:30
Der Unfall passierte am Sonntagvormittag
Der Unfall passierte am Sonntagvormittag(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Zum Glück nur leicht verletzt wurden eine Tochter (29) und ihr Vater (52) bei einem Verkehrsunfall Sonntagvormittag in Hochburg-Ach. 

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagvormittag in Hochburg-Ach. Eine 29-jährige Ungarin aus dem Bezirk Braunau fuhr um 10.55 Uhr mit ihrem Auto auf der Oberinnviertler Landesstraße von Hochburg kommend Richtung Duttendorf. Zum selben Zeitpunkt wollte ein 41-Jähriger aus dem Bezirk Braunau die Landesstraße in Richtung Grund queren. 

0,66 Promille
Es kam zur rechtwinkeligen Kollision, bei der die 29-Jährige und ihr 52-Jähriger Vater als Beifahrer leicht verletzt wurden, und der 41-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades erlitt. Er begab sich selbstständig ins Krankenhaus Braunau. Ein Alkotest bei dem 41-Jährigen ergab 0,66 Promille.

Verkehrsunfall
Vater und Tochter wurden bei Kollision verletzt
Krone Plus Logo
Musiktheater Linz
Musical liefert eine Antwort auf den 9/11-Terror
Tier als Brandmelder
Katze weckte Besitzer, als die Gartenhütte brannte
Fahrerflucht begangen
Wegen Verkehrsrowdy wackelte Auswärtsspiel
Bad Ischl: Fotoprojekt
Sisipark: „Man kann in jedem Alter funkeln“
