Vater und Tochter wurden bei Kollision verletzt

Zum Glück nur leicht verletzt wurden eine Tochter (29) und ihr Vater (52) bei einem Verkehrsunfall Sonntagvormittag in Hochburg-Ach.
Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagvormittag in Hochburg-Ach. Eine 29-jährige Ungarin aus dem Bezirk Braunau fuhr um 10.55 Uhr mit ihrem Auto auf der Oberinnviertler Landesstraße von Hochburg kommend Richtung Duttendorf. Zum selben Zeitpunkt wollte ein 41-Jähriger aus dem Bezirk Braunau die Landesstraße in Richtung Grund queren.
0,66 Promille
Es kam zur rechtwinkeligen Kollision, bei der die 29-Jährige und ihr 52-Jähriger Vater als Beifahrer leicht verletzt wurden, und der 41-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades erlitt. Er begab sich selbstständig ins Krankenhaus Braunau. Ein Alkotest bei dem 41-Jährigen ergab 0,66 Promille.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.