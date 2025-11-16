Vater und Tochter wurden bei Kollision verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagvormittag in Hochburg-Ach. Eine 29-jährige Ungarin aus dem Bezirk Braunau fuhr um 10.55 Uhr mit ihrem Auto auf der Oberinnviertler Landesstraße von Hochburg kommend Richtung Duttendorf. Zum selben Zeitpunkt wollte ein 41-Jähriger aus dem Bezirk Braunau die Landesstraße in Richtung Grund queren.



0,66 Promille

Es kam zur rechtwinkeligen Kollision, bei der die 29-Jährige und ihr 52-Jähriger Vater als Beifahrer leicht verletzt wurden, und der 41-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades erlitt. Er begab sich selbstständig ins Krankenhaus Braunau. Ein Alkotest bei dem 41-Jährigen ergab 0,66 Promille.