Diese Acts erwarten Sie am Gmundner Rathausplatz

Gewinnspiele
16.11.2025 05:00
(Bild: Mario Wallner,Philipp Hirtenlehner)

Ein fulminantes Line-up wartet auf die Festival-Besucher beim Gmunden rockt 2026. Von 21. bis 24. Mai geben sich hier Austro-Größen und die Sportfreunde Stiller das Mikro in die Hand. Die „Krone“ verlost dafür 10x2 Tickets pro Konzerttag und auch noch 3x2 3-Tages-Pässe. Gleich hier mitspielen.

Das von der „Krone“ präsentierte Festival Gmunden rockt (21. bis 24. Mai) holt sich wieder wahrhafte Musikgrößen auf den Gmundner Rathausplatz. Kein Wunder, dass die Massen darauf reagieren und die Tickets wie die heißen Semmeln weggehen.

Für Seiler & Speer gibt‘s noch VIP-Tickets.
Für Seiler & Speer gibt‘s noch VIP-Tickets.(Bild: Pascal Riesinger)
Lokalmatadore folkshilfe sind mit dabei.
Lokalmatadore folkshilfe sind mit dabei.(Bild: Ingo Pertramer)
Großes Finale mit Sportfreunde Stiller.
Großes Finale mit Sportfreunde Stiller.(Bild: Sebastian Madej)

Doch „Krone“-Leser sind wie immer im Vorteil und haben jetzt die Chance auf exklusive Tickets, denn wir verlosen:

  • 10x2 Tickets für Seiler & Speer (21. Mai)
  • 10x2 Tickets für folkshilfe, Support: Lemo (22. Mai)
  • 10x2 Tickets für JOSH. & Rian (23. Mai)
  • 10x2 Tickets für Sportfreunde Stiller (24. Mai)
  • 3x2 Festivalpässe für 22. bis 24. Mai (also exklusive Seiler & Speer)

Ein Run auf die Austro-Acts! 
Für das Konzert von Seiler & Speer sind nur noch wenige VIP-Tickets verfügbar und auch die anderen Festival-Tage sind bereits stark nachgefragt, denn dass JOSH. und Rian nun eine gemeinsame Tour machen, ist etwas Außergewöhnliches – also ein musikalisches Gipfeltreffen der besonderen Art, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

Einfach im untenstehenden Formular Favoriten-Gewinn wählen, Daten ausfüllen und schon nimmt man an der Verlosung teil. Alle Infos zu den Konzerten unter: www.floro.at. Eine Teilnahme ist bis 2. Dezember (10 Uhr) möglich.

