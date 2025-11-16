Diese Acts erwarten Sie am Gmundner Rathausplatz

Ein Run auf die Austro-Acts!

Für das Konzert von Seiler & Speer sind nur noch wenige VIP-Tickets verfügbar und auch die anderen Festival-Tage sind bereits stark nachgefragt, denn dass JOSH. und Rian nun eine gemeinsame Tour machen, ist etwas Außergewöhnliches – also ein musikalisches Gipfeltreffen der besonderen Art, das man sich nicht entgehen lassen sollte.