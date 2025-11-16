Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Nero“ muss weg

Papa oder Tier: Warum Familie „Kampfhund“ verliert

Oberösterreich
16.11.2025 09:00
Amstaff „Nero“ gilt in OÖ als „Listenhund“, für die strengere Regeln für Halter gelten. Andere ...
Amstaff „Nero“ gilt in OÖ als „Listenhund“, für die strengere Regeln für Halter gelten. Andere Rassen dürfen Vorbestrafte ohne Probleme anmelden.(Bild: Marcel H.)

Eine Familie aus Linz (Oberösterreich) muss Hund „Nero“, den sie eigentlich schon ins Herz geschlossen hat, wieder abgeben, weil der Papa vorbestraft ist und diese Rasse auf der „Liste“ steht. Kurios: Wäre der Ex-Häftling nicht so ehrlich gewesen, wäre der Amstaff noch in der Familie ...

0 Kommentare

„Nero“ muss weg. Er hätte gar nicht in die Familie von Marcel H. (28) aus Linz einziehen dürfen. Denn ein grober Fehltritt vor acht Jahren macht den Familienvater bis jetzt offiziell „nicht vertrauenswürdig“. Und damit darf er laut Hundehaltegesetz „Nero“ nicht in seinem „Einflussbereich“ haben. Denn der neun Monate alte Hund ist ein American Staffordshire Terrier, der wie Bullterrier, Staffordshire Bullterrier, Dogo Argentino, American Pit Bull Terrier, Tosa Inu und deren Kreuzungen bei uns als „Listenhunde“ geführt werden.

Mehr als ein Jahr Haft ist zuviel
Wer nämlich „wegen einer grob fahrlässigen oder mit Vorsatz begangenen gerichtlich strafbaren Handlung zu einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde“, darf bis zur Tilgung dieser Strafe keinen Listenhund haben. Und Marcel H. hatte wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs 22 Monate teilbedingt ausgefasst. „Ich habe bei der Halterausbildung meine Vorstrafe angegeben, da hieß es noch, dass diese kein Problem sei“, sagt der Linzer, der bei der Anmeldung von „Nero“ aber abblitzte.

Zitat Icon

Ich habe bei der Halterausbildung meine Vorstrafe angegeben, da hieß es noch, dass diese kein Problem sei.

Der Linzer Marcel H.

Mann oder Hund – das wäre die Wahl gewesen
„Hätte ihn meine Frau angemeldet, wäre es egal gewesen.“ Stimmt, heißt es auf Anfrage beim Linzer Magistrat. Aber hätte man es irgendwie erfahren, dass der „Kampfhund“ mit dem Ex-Knacki in einer Wohnung lebt, hätten entweder der Mann oder der Hund gehen müssen.

Lesen Sie auch:
Sein Fall löste eine Lawine aus: Ex-Hundeführer Patrick Hummer sollte für seinen Dackel den ...
Krone Plus Logo
Sachkundenachweis
Fall „Lotti“: Hundegesetz wird jetzt geändert
24.10.2025
Krone Plus Logo
Zahlreiche Abnahmen
Expertin: „Tier zu bekommen, ist viel zu einfach“
15.11.2025

Vor 2024 war das Gesetz milder
Um einer behördlichen Abnahme zu entgehen, wurde „Nero“ bei einer Freundin in der Steiermark untergebracht, dies ist aber keine Dauerlösung. Die Familie hat mehrere Stellen – Land OÖ und auch den Linzer Bürgermeister – kontaktiert, damit sie „Nero“ behalten darf, blitzte aber überall ab. „Ich bekam die Mitteilung, dass es frühestens 2029 geht, wenn die Strafe getilgt ist“, sagt Marcel H., der sich ärgert, weil er Vorbestrafte kennt, die Listenhunde halten, aber diese vor 2024 angemeldet haben, als das Gesetz noch milder war.

Porträt von Markus Schütz
Markus Schütz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
LinzOberösterreich
FamilieHundFamilienvater
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Zölle sinken nun
USA und Schweiz einigen sich im Handelsstreit
Durch den Zusammenschnitt entstand bei den Zusehern der Eindruck, US-Präsident Donald Trump ...
„Nächste Woche“
Entschuldigung reicht nicht: Trump will BBC klagen
Scheitert spektakulär
China-SUV kracht bei viralem Stunt in Geländer
Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
156.109 mal gelesen
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
Kärnten
Palmenstrand statt Häfng‘wand: „Es geht ihm gut“
95.107 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benjamin H. ist nicht nur kurzfristig weg – er dürfte sich aus dem Klagenfurter Knast in ...
Wintersport
„Ich werde meine letzte Saison richtig genießen“
78.473 mal gelesen
Markus Salcher beim Training in Sölden.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
787 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
700 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Mehr Oberösterreich
Für Betriebsbaugebiet
Neue Akten zeigen, wie in Ohlsdorf getrickst wurde
„Nero“ muss weg
Papa oder Tier: Warum Familie „Kampfhund“ verliert
Zystische Fibrose
Dunkle Wolken über dem kleinen Sonnenschein Julian
Krone Plus Logo
Keine Hochficht-Rennen
Geplanter Ski-Weltcup in Oberösterreich gestorben
Krone Plus Logo
Illegaler Sex in Linz
Wie Airbnb-Wohnungen als Bordelle genutzt werden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf