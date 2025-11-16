Papa oder Tier: Warum Familie „Kampfhund“ verliert

Vor 2024 war das Gesetz milder

Um einer behördlichen Abnahme zu entgehen, wurde „Nero“ bei einer Freundin in der Steiermark untergebracht, dies ist aber keine Dauerlösung. Die Familie hat mehrere Stellen – Land OÖ und auch den Linzer Bürgermeister – kontaktiert, damit sie „Nero“ behalten darf, blitzte aber überall ab. „Ich bekam die Mitteilung, dass es frühestens 2029 geht, wenn die Strafe getilgt ist“, sagt Marcel H., der sich ärgert, weil er Vorbestrafte kennt, die Listenhunde halten, aber diese vor 2024 angemeldet haben, als das Gesetz noch milder war.