Upps! Cruz Beckham musste Führerschein abgeben

Cruz Beckham musste seinen Führerschein abgeben, nachdem er in England zweimal innerhalb kurzer Zeit in einer 20-mph-Zone (etwa 32 km/h) geblitzt wurde.
Auch der jüngste Sohn eines Ex-Fußballers und eines Ex-Spice Girls kann seiner Strafe für Raserei nicht entgehen. Weil er 12 km/h zu schnell und in Summe somit 51 statt 32 km/h schnell fuhr, ist er nun seinen Führerschein los.
Außerdem muss er sowohl die Theorie-, als auch die praktische Prüfung erneut ablegen, um seine Fahrberechtigung wiederzuerlangen, berichtet „The Sun“. Dabei hatte Cruz seine erfolgreiche Prüfung im Jahr 2023 gefeiert – er gilt als Autonarr und fährt unter anderem einen Land Rover.
Auch Papa hat Bleifuß
Der Hang, aufs Gaspedal zu treten, scheint in der Familie zu liegen. Sein berühmter Vater Sir David Beckham wurde im Jänner 2018 mit einem geliehenen Bentley mit 59 mph in einer 40-mph-Zone erwischt, entging jedoch einer Strafverfolgung, weil der Strafzettel einen Tag zu spät eingetrudelt war.
Im Mai 2019 wurde der 50-Jährige für sechs Monate wegen der Nutzung seines Mobiltelefons während der Fahrt mit einem Fahrverbot belegt.
