Palmenstrand statt Häfng‘wand: „Es geht ihm gut“

Mehr als 20 Millionen Euro hat die Klagenfurter EXW-Bande mit dem Krypto-Token-Schmäh lukriert. Einiges haben die Klagenfurter für ihren luxuriösen Lebensstil – von der Haifisch-Becken-Villa auf Bali bis zur Audemar-Piguet-Uhr am Handgelenk – ausgegeben, aber bei Weitem nicht alles. Und bei den Ermittlungen konnte man die Spur des Geldes durch die internationalen Verschachtelungen auch nicht aufnehmen.