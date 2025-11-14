Palmenstrand statt Häfng‘wand: „Es geht ihm gut“

40.000 Geschädigten des Klagenfurter Millionenbetrügers Benjamin H. kommt es wie ein Hohn vor: Statt im Gefängnis sitzt der 28-Jährige vermutlich schon längst gemütlich in der Sonne – denn seit seiner Flucht fehlt trotz Fahndung und Haftbefehl jede Spur. „Es geht ihm gut“, versichert nun ein Bekannter.
Mehr als 20 Millionen Euro hat die Klagenfurter EXW-Bande mit dem Krypto-Token-Schmäh lukriert. Einiges haben die Klagenfurter für ihren luxuriösen Lebensstil – von der Haifisch-Becken-Villa auf Bali bis zur Audemar-Piguet-Uhr am Handgelenk – ausgegeben, aber bei Weitem nicht alles. Und bei den Ermittlungen konnte man die Spur des Geldes durch die internationalen Verschachtelungen auch nicht aufnehmen.
Der Verdacht liegt also nahe, dass EXW-Mastermind Benjamin H. sich nach seiner Flucht nun im Ausland über Geldreserven in diversen geheimen Krypto-Wallets freut. Es gibt erste Hinweise dazu.
