Sir David Beckham vom König zum Ritter geschlagen

Sir David Beckham ist nun offiziell „Sir Beckham“ und Victoria „Lady Beckham“. Der 50-jährige Vater von vier Kindern wurde am Dienstag persönlich von König Charles mit einer Ritterwürde ausgezeichnet, ein Moment, auf den Fans und der Fußballstar selbst lange gewartet hatten.
Bei der Zeremonie in Windsor konnte Beckham seine Freude kaum verbergen. Mit einem breiten Lächeln trat er vor den König und nahm die höchste Auszeichnung des Landes entgegen. Die Ehre würdigt seine herausragenden Verdienste im Sport sowie sein Engagement außerhalb des Fußballplatzes, unter anderem in wohltätigen Projekten weltweit.
Die Bekanntgabe der Ritterwürde sorgte bereits im Vorfeld für Begeisterung in den Medien und unter seinen Anhängern. Jetzt trägt der ehemalige Fußballstar offiziell den Titel „Sir“ – ein Meilenstein in einer beeindruckenden Karriere, die sowohl sportlich als auch gesellschaftlich Maßstäbe gesetzt hat.
Beckham selbst wirkte sichtlich gerührt, als er den Ritterschlag entgegennahm, und teilte den Moment stolz mit seiner Familie. Für viele Fans ist es nicht nur ein symbolischer Akt, sondern auch die Anerkennung einer Ikone des modernen Fußballs.
Der ehemalige Fußballer trug bei der Zeremonie einen ganz besonderen, von seiner Frau speziell für diesen Anlass für ihn entworfenen Anzug. Angeblich das erste Kleidungsstück, dass Designerin und Ex-Spice-Girl Victoria Beckham für ihn gemacht hat.
Victorias „Ritter in glänzender Rüstung“
So ernst Beckhams Gattin Victoria bei der Zeremonie selbst gewirkt hat, so über alle Maßen stolz ist sie auf ihn.
Sie schrieb vor der Zeremonie auf Instagram: „Du warst schon immer mein Ritter in glänzender Rüstung, aber jetzt ist es offiziell ... Was für eine Ehre, ich könnte nicht stolzer auf dich sein. Dein Engagement für die Dinge, die wirklich zählen – dein Land, deine Arbeit, deine Leidenschaft und vor allem deine Familie – hat nie nachgelassen. Die Art und Weise, wie du im Laufe der Jahre mit Freundlichkeit und Bescheidenheit so viele Menschen berührt hast, sagt viel über dich als Mensch aus und inspiriert uns jeden Tag aufs Neue. Aber vor allem bin ich so stolz, dich meinen Mann nennen zu dürfen. Ich liebe dich so sehr!“
Großer Verehrer des Königshauses
David Beckham war 2014 schon einmal nah dran an der Ritterwürde, wurde dann aber doch nicht berücksichtigt. Es folgten etliche Schlagzeilen insbesondere in den Boulevardmedien über die angeblichen Hintergründe. Beckham soll sich über die ausgebliebene Ehrung bitterlich beschwert haben.
Der 50-Jährige, der unter anderem Model, Unternehmer und Fußballclub-Besitzer ist, gilt als großer Verehrer des Königshauses. Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. 2022 stand der Ex-Fußballer stundenlang in der Schlange, um der in der Westminster Hall aufgebahrten Monarchin die letzte Ehre zu erweisen.
