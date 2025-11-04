Sir David Beckham vom König zum Ritter geschlagen

Sie schrieb vor der Zeremonie auf Instagram: „Du warst schon immer mein Ritter in glänzender Rüstung, aber jetzt ist es offiziell ... Was für eine Ehre, ich könnte nicht stolzer auf dich sein. Dein Engagement für die Dinge, die wirklich zählen – dein Land, deine Arbeit, deine Leidenschaft und vor allem deine Familie – hat nie nachgelassen. Die Art und Weise, wie du im Laufe der Jahre mit Freundlichkeit und Bescheidenheit so viele Menschen berührt hast, sagt viel über dich als Mensch aus und inspiriert uns jeden Tag aufs Neue. Aber vor allem bin ich so stolz, dich meinen Mann nennen zu dürfen. Ich liebe dich so sehr!“