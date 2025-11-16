Bruce Willis‘ Ehefrau: „Demenz ist kein Tabuthema“

Emma Heming Willis (47) hat drei Jahre nach der schockierenden Demenz-Diagnose von Hollywood-Star Bruce Willis ihre Erfahrungen als Pflegende in einem Buch niedergeschrieben. Mit ihren gemeinsamen Töchtern Mabel (13) und Evelyn (11) hätte sie immer offen über die Erkrankung gesprochen.
„Ich wollte nie, dass unsere Töchter denken, dafür muss man sich schämen oder es verbergen. Ganz im Gegenteil“, sagte Heming Willis. „Ich möchte, dass sie sehen, wie das Schicksal ihres Vaters Licht auf etwas wirft, das Millionen Familien betrifft.“
Hoffnung auf mehr Offenheit und Forschungserfolge
Mit „Eine ganz besondere Reise“ habe Emma Heming Willis eigenen Angaben zufolge ein Buch geschrieben, das sie sich als Ratgeber für diese Herausforderung selbst gewünscht hätte.
„Wenn wir nicht darüber sprechen, verändert sich nichts“, sagte die Autorin. Sie hoffe, dass mehr Offenheit und Forschung noch zu Lebzeiten ihrer Kinder dazu führe, eine Behandlung und hoffentlich eine Heilung für Demenz zu finden.
„Bruce hat so viele Leben berührt. Seine Arbeit ist enorm und wird für immer weiterleben“, sagt seine Frau. „Aber er hat auch den Weg geebnet für wichtige Gespräche über Demenz, Pflege und was es bedeutet, jemanden in dieser Veränderung zu lieben.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.