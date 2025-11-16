Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Töchter aufgeklärt

Bruce Willis‘ Ehefrau: „Demenz ist kein Tabuthema“

Society International
16.11.2025 10:13

Emma Heming Willis (47) hat drei Jahre nach der schockierenden Demenz-Diagnose von Hollywood-Star Bruce Willis ihre Erfahrungen als Pflegende in einem Buch niedergeschrieben. Mit ihren gemeinsamen Töchtern Mabel (13) und Evelyn (11) hätte sie immer offen über die Erkrankung gesprochen.

0 Kommentare

„Ich wollte nie, dass unsere Töchter denken, dafür muss man sich schämen oder es verbergen. Ganz im Gegenteil“, sagte Heming Willis. „Ich möchte, dass sie sehen, wie das Schicksal ihres Vaters Licht auf etwas wirft, das Millionen Familien betrifft.“

Hoffnung auf mehr Offenheit und Forschungserfolge
Mit „Eine ganz besondere Reise“ habe Emma Heming Willis eigenen Angaben zufolge ein Buch geschrieben, das sie sich als Ratgeber für diese Herausforderung selbst gewünscht hätte.

Action-Star Bruce Willis war 67 Jahre alt, als er im November 2022 eine Diagnose von ...
Action-Star Bruce Willis war 67 Jahre alt, als er im November 2022 eine Diagnose von frontotemporaler Demenz (FTD) erhielt, einer schnell fortschreitenden Form von Demenz.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)

„Wenn wir nicht darüber sprechen, verändert sich nichts“, sagte die Autorin. Sie hoffe, dass mehr Offenheit und Forschung noch zu Lebzeiten ihrer Kinder dazu führe, eine Behandlung und hoffentlich eine Heilung für Demenz zu finden.

Lesen Sie auch:
Emma Heming Willis und Bruce Willis
Soll anderen helfen
Bruce Willis: Ehefrau will sein Gehirn spenden
13.11.2025
Ehrliche Worte
Emma Willis: „Dachte sogar über Scheidung nach“
15.09.2025
Schreckliche Krankheit
Emma bereitet Töchter auf Tod von Bruce Willis vor
11.09.2025

„Bruce hat so viele Leben berührt. Seine Arbeit ist enorm und wird für immer weiterleben“, sagt seine Frau. „Aber er hat auch den Weg geebnet für wichtige Gespräche über Demenz, Pflege und was es bedeutet, jemanden in dieser Veränderung zu lieben.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
164.834 mal gelesen
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
Kärnten
Palmenstrand statt Häfng‘wand: „Es geht ihm gut“
95.637 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benjamin H. ist nicht nur kurzfristig weg – er dürfte sich aus dem Klagenfurter Knast in ...
Wintersport
„Ich werde meine letzte Saison richtig genießen“
78.803 mal gelesen
Markus Salcher beim Training in Sölden.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
789 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
701 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Mehr Society International
Töchter aufgeklärt
Bruce Willis‘ Ehefrau: „Demenz ist kein Tabuthema“
Nacht des Schreckens
Ferienhütte von Ex-„Bild“-Chef brennt komplett ab
„Sehe nur noch Punkte“
Robbie Williams: Bald blind wegen Abnehmspritze?
Ein Leben für das Kino
„Leuchtturm erloschen“: Regie-Legende Bohm ist tot
Nach wilden Gerüchten
Brust-OP bei Davina Geiss? Das sagt Mama Carmen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf