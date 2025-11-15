Surf- und Strandfest für Neusiedl am See auch 2026

Das Kia Beach and Surf Fest eröffnet auch 2026 im Rahmen des großen See Openings Burgenland den Sommer in Neusiedl am See. Inklusive einiger Jubiläums-Highlights.
Denn Neusiedl am See feiert im kommenden Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Und wo möchte man lieber feiern als bei herrlichem Wetter am Strand? Am Tag soll Spitzensport geboten werden, am Abend möchte man gemeinsam feiern. 2025 wurde der Sportbereich neu aufgestellt. Das neue Beach-Volleyball-Stadion direkt am Strand hob den Auftakt der win2day Beach Tour PRO auf ein neues Niveau.
Auf dem Wasser wurde die Kooperation mit dem Österreichischen Segelverband zum vollen Erfolg. Mit den Österreichischen Meisterschaften im Windsurfen und dem Auftakt der ÖMS-Tour im Wingfoil kehrten nach mehreren Jahren wieder sportlich relevante Bewerbe an den Neusiedler See zurück. 2026 neu: Neben den nationalen Surfmeisterschaften steht zusätzlich ein Pumpfoil-Wettkampf am Programm.
Im Abend- und Nachtbereich möchte man zurück zu alter Stärke. „Frei nach dem Motto ‘Die schönsten Geschichten erlebt man gemeinsam am Strand‘ planen wir vor allem im Abend und Nachtbereich Investitionen sowohl beim Programm und Setup und werden auch bei der Bewerbung einen stärkeren Fokus darauflegen“, so Veranstalter Daniel Hupfer. Auch der Familientag wird fixer Bestandteil des Festes sein. Für die Neusiedler gibt es ein Goodie: Pro Person gibt’s einen gratis Tageseintritt für das Kia Beach and Surf Fest 2026.
Nachhaltige Anreise im Fokus – aber auch mehr Parkplätze
Gemeinsam mit den ÖBB, den Burgenländischen Verkehrsbetrieben und Titelpartner Kia Austria werden die Möglichkeiten der nachhaltigen Anreise weiter ausgebaut. Der Shuttle-Service vom und zum Bahnhof Neusiedl am See bleibt bestehen. Gemeinsam mit den ÖBB soll es außerdem Pauschalangebote für das Kia Beach and Surf Fest geben. Für einen angenehmen Direktweg vom Parkplatz zum Eventgelände wird ein Shuttle-Service mit Bummelzug eingerichtet.
