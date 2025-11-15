Surf- und Strandfest für Neusiedl am See auch 2026

Im Abend- und Nachtbereich möchte man zurück zu alter Stärke. „Frei nach dem Motto ‘Die schönsten Geschichten erlebt man gemeinsam am Strand‘ planen wir vor allem im Abend und Nachtbereich Investitionen sowohl beim Programm und Setup und werden auch bei der Bewerbung einen stärkeren Fokus darauflegen“, so Veranstalter Daniel Hupfer. Auch der Familientag wird fixer Bestandteil des Festes sein. Für die Neusiedler gibt es ein Goodie: Pro Person gibt’s einen gratis Tageseintritt für das Kia Beach and Surf Fest 2026.