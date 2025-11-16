Neues Hightechgerät rettet Frühgeborenen das Leben

Zusätzlich können mit dem flexiblen Bronchoskop auch komplizierte oder verlegte Atemwege beurteilt werden – etwa bei Fehlbildungen im Kieferbereich oder bei Fremdkörpern in den Atemwegen. Auch die Reinigung und Sicherung der Atemwege ist unter Sicht möglich, was bei Notfällen oder beim Transport in spezialisierte Zentren von großer Bedeutung ist. Zudem ermöglicht das Gerät angehenden Kinderfachärzten, die Intubation sowohl an Simulationspuppen als auch unter Supervision zu erlernen.