Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Terrorliste erweitert

Trump macht nun Jagd auf Deutschlands Linksextreme

Außenpolitik
16.11.2025 17:33
Antifa-Demo in Berlin (Archivbild)
Antifa-Demo in Berlin (Archivbild)(Bild: AFP)

Die US-Regierung unter Donald Trump greift hart durch – und nimmt jetzt auch eine deutsche Gruppe ins Visier: Die linksextreme „Antifa Ost“, auch bekannt als „Hammerbande“, steht ab dem 20. November auf der US-Terrorliste.

0 Kommentare

Die US-Terrorliste wird offiziell als „Foreign Terrorist Organization“ (deutsch: „ausländische Terrororganisation“) geführt – und steht auf einer Stufe mit Al-Kaida, IS oder Hamas. 

Die USA werfen der „Antifa Ost“ vor, zwischen 2018 und 2023 zahlreiche Angriffe auf Personen verübt zu haben, die sie als „Faschisten“ oder „Teil der rechten Szene“ in Deutschland ansehen. Zudem wird „Antifa Ost“ beschuldigt, Mitte Februar 2023 mehrere Angriffe in Budapest ausgeführt zu haben.

Das sind die Köpfe der Bande
Chef der „Hammerbande“ ist Johann G. Nach Jahren im Untergrund wurde er 2024 in einem Regionalzug bei Weimar festgenommen. Er gilt als „Deutschlands gefährlichster Linksterrorist“. Am 25. November soll ihm und weiteren Komplizen vor dem Dresdner Oberlandesgericht der Prozess gemacht werden.

Nonbinärer Maja T. drohen in Ungarn bis zu 24 Jahre Haft
Mediale Aufmerksamkeit erlangten auch bereits Lina E. und Maja T. E. stammt aus Leipzig, wurde 2023 vom OLG Dresden zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt – wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, gefährlicher Körperverletzung und mehrerer Angriffe auf Neonazis. Maja T. (geboren als Simeon T., identifiziert sich als nonbinär) wurde 2023 in Berlin verhaftet und 2024 nach Ungarn ausgeliefert, wo ihr bis zu 24 Jahre Haft drohen. Im Gefängnis trat sie in den Hungerstreik, klagte über Kakerlaken und Isolation. Nach 40 Tagen beendete T. den Hungerstreik.

Steht auf der Terrorliste: Maja alias Simeon T. (23) drohen in Ungarn bis zu 24 Jahren Haft.
Steht auf der Terrorliste: Maja alias Simeon T. (23) drohen in Ungarn bis zu 24 Jahren Haft.(Bild: AFP/ATTILA KISBENEDEK)

US-Außenminister: „Marxistische Ideologien“
Die US-Einstufung erfolgte im Rahmen einer Maßnahme gegen insgesamt vier von den USA als gewalttätige Antifa-Gruppen bezeichnete Organisationen in Europa – darunter zwei in Griechenland und eine in Italien. Mit der Antifa verbundene Gruppen würden sich zu revolutionären anarchistischen oder marxistischen Ideologien bekennen und diese nutzen, um zu Gewalt im In- und Ausland aufzurufen, sagte US-Außenminister Marco Rubio.

„Antifa Ost“ in Deutschland

Die Gruppierung „Antifa Ost“ – genannt„Hammerbande“ – gilt als eine der brutalsten linksextremen Zellen Europas. Zwischen 2018 und 2023 verübten die Mitglieder gezielte Angriffe auf politische Gegner, die sie selbst als „Faschisten“ einstuften – mit Hämmern, Schlagstöcken und Pfefferspray. Dabei wurden mehrere Menschen schwerst verletzt, leiden teils ein Leben lang unter den Spätfolgen.Teilweise wurden den Opfern bewusst die Knöchel zertrümmert und der Schädel eingeschlagen.

Die USA sind damit nach Ungarn und den Niederlanden das dritte Land, das die Antifa explizit als Terrororganisation einstuft. In Deutschland hatte zuletzt die AfD im Bundestag sowie im Thüringer Landtag entsprechende Anträge gestellt, fand dafür aber keine Mehrheit.

„Antifa“ ist die Abkürzung für „Antifaschistische Aktion“ und einem Bericht des Wissenschaftlichen Dienstes des US-Kongresses zufolge eine dezentralisierte Bewegung ohne klare Führungsstruktur.

Berlin beschwichtigt
Die US-Einstufung überraschte die deutschen Behörden offenbar. „Das von der Gruppierung ausgehende Gefährdungspotenzial hat sich zuletzt erheblich verringert“, teilte eine Sprecherin des deutschen Innenministeriums mit. Die Rädelsführer und besonders gewaltbereiten Teile der Gruppierung seien entweder bereits rechtskräftig verurteilt und in Haft oder sie befänden sich in Polizeigewahrsam. Auch in Sicherheitskreisen wurde betont, dass das linksextreme Netzwerk eher an Schlagkraft verloren hatte. Die deutsche Regierung wurde offensichtlich nicht im Voraus von der US-Regierung informiert.

Lesen Sie auch:
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer
„Krone“-Kommentar
„Antifa“ – nur  linke Idealisten?
08.11.2025
Nazis attackiert?
Prozess gegen Maja T. in Ungarn auf Jänner vertagt
08.10.2025
Kopf der „Hammerbande“
Deutscher Linksextremist (31) in Zug festgenommen
08.11.2024

Trump hatte gedroht, gegen Antifa vorzugehen
Die Einstufung ist Teil einer langjährigen Kampagne von US-Präsident Donald Trump gegen linksgerichtete Gruppen. Trump und seine republikanischen Verbündeten werfen Antifa-Anhängern vor, politische Gewalt zu schüren, etwa nach der Ermordung des konservativen Aktivisten Charlie Kirk im September. Schon während seiner ersten Amtszeit hatte Trump gedroht, gegen die Antifa vorzugehen. Damals hatten Rechtsexperten jedoch erklärt, eine solche Einstufung sei problematisch. Sie habe keine gesetzliche Grundlage, sei schwer umzusetzen und werfe Bedenken hinsichtlich der freien Meinungsäußerung auf.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Donald Trump
DeutschlandHamasUSABudapestUngarnLeipzigDresdenBerlinEuropa
Al-QaidaOLG
RegierungKörperverletzung
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Zölle sinken nun
USA und Schweiz einigen sich im Handelsstreit
Durch den Zusammenschnitt entstand bei den Zusehern der Eindruck, US-Präsident Donald Trump ...
„Nächste Woche“
Entschuldigung reicht nicht: Trump will BBC klagen
Scheitert spektakulär
China-SUV kracht bei viralem Stunt in Geländer
Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
173.964 mal gelesen
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
Kärnten
Palmenstrand statt Häfng‘wand: „Es geht ihm gut“
97.877 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benjamin H. ist nicht nur kurzfristig weg – er dürfte sich aus dem Klagenfurter Knast in ...
Wintersport
„Ich werde meine letzte Saison richtig genießen“
79.969 mal gelesen
Markus Salcher beim Training in Sölden.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
813 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
704 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Mehr Außenpolitik
Terrorliste erweitert
Trump macht nun Jagd auf Deutschlands Linksextreme
„Sind im Blindflug“
Grünen-Chefin Gewessler teilt gegen Regierung aus
China sieht „Kampagne“
USA werfen Alibaba vor, Chinas Armee zu beliefern
Nach Taiwan-Sager
Spannungen zwischen China und Japan nehmen zu
Regierung unter Druck
Großbritannien will Migrationskurs radikal ändern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf