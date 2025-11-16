Trump macht nun Jagd auf Deutschlands Linksextreme

Die Gruppierung „Antifa Ost“ – genannt„Hammerbande“ – gilt als eine der brutalsten linksextremen Zellen Europas. Zwischen 2018 und 2023 verübten die Mitglieder gezielte Angriffe auf politische Gegner, die sie selbst als „Faschisten“ einstuften – mit Hämmern, Schlagstöcken und Pfefferspray. Dabei wurden mehrere Menschen schwerst verletzt, leiden teils ein Leben lang unter den Spätfolgen.Teilweise wurden den Opfern bewusst die Knöchel zertrümmert und der Schädel eingeschlagen.

Die USA sind damit nach Ungarn und den Niederlanden das dritte Land, das die Antifa explizit als Terrororganisation einstuft. In Deutschland hatte zuletzt die AfD im Bundestag sowie im Thüringer Landtag entsprechende Anträge gestellt, fand dafür aber keine Mehrheit.

„Antifa“ ist die Abkürzung für „Antifaschistische Aktion“ und einem Bericht des Wissenschaftlichen Dienstes des US-Kongresses zufolge eine dezentralisierte Bewegung ohne klare Führungsstruktur.