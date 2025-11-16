„Das ist nicht mehr das Deutschland von früher!“

Gibt es aber auch was, das Müller für die Nachfolger Hoffnung macht?

„Ja. Jamal Musiala ist ein Unterschiedsspieler, wenn er zurückkommt“, so Müller. „Und bei uns Deutschen ist die Kameradschaft immer ein Faktor, da wird der Rudi für sorgen als Vaterfigur. Ich halte auch von Nagelsmann viel! So viele gute Trainer haben wir nicht mehr, der macht einen guten Job, ist eloquent, der sieht das alles auch, was los ist. Ich würde an dem festhalten, zumindest bis zur WM.“