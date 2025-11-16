Radbrücke zu nah: Firma fürchtet um die Sicherheit

„Kann Zahlendem nicht vorschreiben, was er zu tun hat“

„Auf unserer Seite war das sicher billiger, weil er kürzer ist als der Wattener Steg“, meint Fritzens’ BM Markus Freimüller. Geplant haben das gesamte Bahnhofsprojekt alle Beteiligten gemeinsam. Den Steg Richtung Fritzens finanzierte aber Freimüllers Dorf, den Richtung Wattens die Gemeinde Wattens – jeweils zusammen mit dem Land. Freimüller sieht seine Hände gebunden: „Ich kann nicht einem Zahlenden vorschreiben, was er zu tun hat.“ Lukas Schmied, BM von Wattens, weist die Verantwortung von sich. „Das ist Angelegenheit der Gemeinde Fritzens, weil es ihr Gemeindegebiet betrifft.“