Wie Sie sich aus Krisen „herauszeichnen“ können

Fühlen Sie sich gestresst? Wissen Sie bei einem Problem nicht weiter? Haben Sie eine berufliche Blockade? Oder wollen Sie einfach einmal den Kopf ausschalten und in sich hineinhören? Dann sollten Sie vielleicht einmal neurografisches Zeichnen ausprobieren. „Bei dieser Methode verbinden wir Bewusstsein mit Unterbewusstsein“, erklärt Melanie Sutterlüty (55), die seit 2023 in Klagenfurt Kunst mit Psychologie kombiniert und ihre Klienten durch den Zeichen-Prozess und zu sich selbst führt.