Wie ein süßes Körbchen Kontinente verbinden kann

Global gedacht, regional gemacht

Weil Steiger nach wie vor in Pöttsching Zuhause ist, gebar Sabine Müllner vom dortigen Biohof Tomschitz mit ihr die Idee, einen Geschenkkorb zu gestalten, um Frauen im Globalen Süden zu unterstützen. Müllners Geschäftspartnerin, die Biobäuerin Martina Schmit aus Zagersdorf, war prompt mit an Bord. „So wie die Frauen in Afrika und Asien bieten auch wir burgenländischen Biobäuerinnen handgemachte Produkte an. Insofern ist es naheliegend, dass wir alle gemeinsame Sache machen – eine Kooperation von Frauen für Frauen“, sagen die beiden.