Portugal stürmt mit 9:1 zur WM! Drama um Ungarn

Portugal hat sich am Sonntag in WM-Quali-Gruppe F mit einem fulminanten 9:1-Sieg gegen Armenien das Ticket für die Endrunde 2026 gesichert. Ohne den gesperrten Cristiano Ronaldo zauberten die Iberer und ließen so in einer bis zum letzten Spieltag umkämpften Gruppe nichts mehr anbrennen. Um den so noch offenen Playoff-Platz duellierten sich unterdessen Ungarn und Irland. Dabei wurden die Iren für einen intensiven Kampf am Ende doch noch belohnt.