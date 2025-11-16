Vorteilswelt
Gala ohne Ronaldo

Portugal stürmt mit 9:1 zur WM! Drama um Ungarn

Fußball International
16.11.2025 17:05
Portugal stürmt ungefährdet zur WM-Endrunde!
Portugal stürmt ungefährdet zur WM-Endrunde!

Portugal hat sich am Sonntag in WM-Quali-Gruppe F mit einem fulminanten 9:1-Sieg gegen Armenien das Ticket für die Endrunde 2026 gesichert. Ohne den gesperrten Cristiano Ronaldo zauberten die Iberer und ließen so in einer bis zum letzten Spieltag umkämpften Gruppe nichts mehr anbrennen. Um den so noch offenen Playoff-Platz duellierten sich unterdessen Ungarn und Irland. Dabei wurden die Iren für einen intensiven Kampf am Ende doch noch belohnt. 



Kurz sah es am Sonntagnachmittag noch so aus, als müsste der gesperrte Ronaldo um das WM-Ticket nochmal zittern. Nach einer schnellen Führung seiner Portugiesen durch Renato Veiga in der siebten Minute, erzielte der Underdog aus Armenien noch das 1:1. Eduard Spertsyan ließ das Estadio do Dragao kurz verstummen.

Dann aber kamen die Gastgeber richtig in Fahrt. Am Ende stand ein 9:1 auf der Anzeigetafel. Joao Neves und Bruno Fernandes trugen sich dabei je gleich dreimal in die Torschützenliste ein. Mit 13 Punkten sicherte sich der Favorit so auch das direkte WM-Ticket. Der Jubel und die Euphorie waren dementsprechend groß.

Dramatischer geht es kaum
Dramatischer ging es da zeitgleich in Budapest zu. Um den zweiten Platz und damit einer Teilnahme an den Playoffs duellierten sich dort Ungarn und Irland. Nach drei Minuten brachte Daniel Lukacs die Gastgeber in Führung. Den Ausgleich durch Troy Parrott (15.) konterte schließlich Barnabas Varga zur erneuten Führung für Ungarn (37.) 

Mann des Spiels: Troy Parrott!
Mann des Spiels: Troy Parrott!

Doch es war der Tag des Troy Parrott. Zuerst egalisierte er erneut die Führung der Ungarn (80.), ehe er in der Nachspielzeit sogar noch den Siegtreffer erzielte. Damit überholten die Iren Ungarn noch in letzter Sekunde! Die Fans in Budapest konnten es nicht glauben – Parrott unterdessen hat sich in Irland zum Helden des Tages gemacht. 

Porträt von David Hofer
David Hofer
