Deutsche Antifa-Gruppe ist eine Terrororganisation

Den Anhängern der Vereinigung werden zahlreiche Angriffe auf Personen, die sie als Faschisten oder Teil der rechten Szene ansehen, vorgeworfen. Auch zwei griechische und eine italienische Gruppierung erhielt die Einstufung als „global agierende Terroristen“. Mit der Antifa verbundene Gruppen würden sich zu revolutionären, anarchistischen oder marxistischen Ideologien bekennen und diese nutzen, um zu Gewalt im In- und Ausland aufzurufen, erklärte US-Außenminister Marco Rubio.