„Antifa“ – nur  linke Idealisten?

In der Wiener Lichtenfelsgasse neben der ÖVP-Zentrale befindet sich, getarnt als Weinlokal, offenbar die Zentrale des Bösen, das Hauptquartier des heimischen Faschismus. Anders wäre es wohl nicht erklärbar, dass die jungen Idealisten der „Antifa“, bekanntlich unerschrockene Kämpfer gegen Rassisten, alte und neue Nazis, neuerdings das betreffende Weinlokal zum primären Ziel ihrer Angriffe gemacht haben.