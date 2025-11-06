Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“

Zum zweiten Mal in Folge ist die Weinbar Vino Wien in der Nacht Ziel eines mutmaßlichen Farbanschlags geworden. Der Angriff ereignete sich kurz vor einem mutmaßlichen Treffen der Identitären Bewegung in dem Lokal. Nach ersten Erkenntnissen könnten linksextreme Kreise, möglicherweise aus dem Umfeld der Antifa, hinter der Tat stecken. Bar-Betreiber Heinz Pollischansky zeigt sich bestürzt: „Wir wollen hier kein Rechts, kein Links“.