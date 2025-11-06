Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“

Zum zweiten Mal in Folge ist die Weinbar Vino Wien in der Nacht Ziel eines mutmaßlichen Farbanschlags geworden. Der Angriff ereignete sich kurz vor einem mutmaßlichen Treffen der Identitären Bewegung in dem Lokal. Nach ersten Erkenntnissen könnten linksextreme Kreise, möglicherweise aus dem Umfeld der Antifa, hinter der Tat stecken. Bar-Betreiber Heinz Pollischansky zeigt sich bestürzt: „Wir wollen hier kein Rechts, kein Links“.
Am Donnerstag wird im Vino Wien geschrubbt, geputzt und gewischt. Statt mit Wut reagiert Inhaber Heinz Pollischansky mit Besonnenheit. Er setzt auf Gespräch statt Konfrontation: „Wir wollen kein Rechts, kein Links – wir wollen die goldene Mitte.“
Im Netz kursieren Bekennerschreiben, die mutmaßlich aus dem linksextremen Umfeld stammen. Die Polizei ermittelt, Videoaufnahmen liegen bereits vor. Pollischansky hofft auf Aufklärung, bleibt aber nachdenklich: „Auch wenn man sie erwischt – die Gesinnung bleibt. Mit Reden erreicht man mehr als mit Farbe.“
Der Angriff sorgt auch politisch für Aufsehen. Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss spricht von einem „linksextremen Anschlag“ und fordert „ein Verbot der gewaltbereiten kriminellen Antifa in Österreich und ein hartes Durchgreifen der Polizei“. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.
Mehr Statements und Eindrücke im Video.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.