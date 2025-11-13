Vorteilswelt
Starke Rauchschwaden

81-Jähriger flüchtete rechtzeitig vor Kaminbrand

Tirol
13.11.2025 22:00
(Bild: Zeitungsfoto.at)

Aufgrund starker Rauchentwicklung wurde am Donnerstag ein 81-Jähriger in Thaur auf einen Kaminbrand aufmerksam. Ihm gelang rechtzeitig die Flucht. Er wurde mit Verletzungen in die Klinik eingeliefert

0 Kommentare

Am Donnerstag gegen 15.40 Uhr kam es durch einen Kaminbrand in weiterer Folge zu einem Brand in der Küche in der Wohnung im ersten Stock eines Reihenhauses in Thaur.

Der Bewohner, ein 81-jähriger Österreicher, wurde aufgrund der starken Rauchentwicklung auf den Brand aufmerksam und konnte das Haus selbständig verlassen. Er wurde in weiterer Folge mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Hall in Tirol verbracht.

An Einrichtung entstand erheblicher Sachschaden
Die alarmierte freiwillige Feuerwehr konnten den Brand erfolgreich bekämpfen und das gesamte Gebäude entlüften. An der Einrichtung der betroffenen Wohnung entstand erheblicher Sachschaden.

Im Einsatz standen die freiwillige Feuerwehr Thaur mit 30 Einsatzkräften, die freiwillige Feuerwehr Rum mit 20 Einsatzkräften, vier Rettungskräfte, ein Notarzt sowie die Polizei.

Porträt von Philipp Neuner
Philipp Neuner
Tirol

