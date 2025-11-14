Vorteilswelt
Mit Stipendium

Kärntner Golftalent auf dem Sprung in die USA

Kärnten
14.11.2025 14:59
Veldens Golftalent Nico Müllner will hoch hinaus.
Veldens Golftalent Nico Müllner will hoch hinaus.(Bild: Hermann Sobe)

Junggolfer Nico Müllner steht vor dem nächsten Schritt! Um den 19-Jährigen Veldener reißen sich schon Unis aus den Staaten – und auch ein weiterer Kärntner ist ambitionierter denn je. . .

0 Kommentare

Ein Veldener Golf-Talent setzt erstes Ausrufezeichen!

In der abgelaufenen Saison gewann Nico Müllner (GC Velden) bei der bulgarischen internationalen Meisterschaft sein erstes Weltranglistenturnier. „Damit scheine ich jetzt auch erstmals in der Weltrangliste auf“, grinst der 19-Jährige. Seit fünf Jahren legt er seinen Fokus aufs Golfen, hat eine Profikarriere als großes Ziel.

Im österreichischen Burschen-Nationalteam verbrachte er bereits drei Jahre, nach seinem 18. Geburtstag fiel er jedoch raus, der fließende Übergang in die allgemeine Klasse des Nationalteams blieb aus. „Weil drastisch gekürzt werden musste. Aktuell sind nur sechs Spieler dabei, ich bin die Nummer sieben“, erklärt Müllner.

Jetzt darf er aber auf eine Nominierung hoffen: Am Sonntag düst er für Leistungstests des heimischen Verbandes nach Niederösterreich.

Moritz Russling hat sich klar verbessert

Wohin es in den kommenden Jahren gehen wird, ist klar: in die USA! Im August 2027 – nach dem er seinen Präsenzdienst abgeleistet hat – erhält er in Übersee ein Sportstipendium. An welche Uni es ihn ziehen wird, ist jedoch noch unklar. Aktuell sind Florida, Arizona und Kansas interessiert.

Auch der Klagenfurter Moritz Russling (GC Seltenheim) spielte eine starke Saison. Anfang Oktober belegte er bei der Qualifying School in Holledau (D) Platz zwei, hat sich auf der ProTour von Kategorie sieben auf fünf verbessert.

„Jetzt bin ich bei Turnieren nicht mehr auf Einladungen des Verbandes angewiesen und kann befreit drauflos spielen“, erzählt Russling, der für 2026 viel vor hat. „Ich will den Sprung auf die Challenger-Tour schaffen. Dafür muss ich in der Order of Merit unter die ersten Fünf“, weiß der 23-Jährige.

Kärnten

