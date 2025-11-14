Kärntner Golftalent auf dem Sprung in die USA

„Jetzt bin ich bei Turnieren nicht mehr auf Einladungen des Verbandes angewiesen und kann befreit drauflos spielen“, erzählt Russling, der für 2026 viel vor hat. „Ich will den Sprung auf die Challenger-Tour schaffen. Dafür muss ich in der Order of Merit unter die ersten Fünf“, weiß der 23-Jährige.