Kärntner Golftalent auf dem Sprung in die USA

Junggolfer Nico Müllner steht vor dem nächsten Schritt! Um den 19-Jährigen Veldener reißen sich schon Unis aus den Staaten – und auch ein weiterer Kärntner ist ambitionierter denn je. . .
Ein Veldener Golf-Talent setzt erstes Ausrufezeichen!
In der abgelaufenen Saison gewann Nico Müllner (GC Velden) bei der bulgarischen internationalen Meisterschaft sein erstes Weltranglistenturnier. „Damit scheine ich jetzt auch erstmals in der Weltrangliste auf“, grinst der 19-Jährige. Seit fünf Jahren legt er seinen Fokus aufs Golfen, hat eine Profikarriere als großes Ziel.
Im österreichischen Burschen-Nationalteam verbrachte er bereits drei Jahre, nach seinem 18. Geburtstag fiel er jedoch raus, der fließende Übergang in die allgemeine Klasse des Nationalteams blieb aus. „Weil drastisch gekürzt werden musste. Aktuell sind nur sechs Spieler dabei, ich bin die Nummer sieben“, erklärt Müllner.
Jetzt darf er aber auf eine Nominierung hoffen: Am Sonntag düst er für Leistungstests des heimischen Verbandes nach Niederösterreich.
Moritz Russling hat sich klar verbessert
Wohin es in den kommenden Jahren gehen wird, ist klar: in die USA! Im August 2027 – nach dem er seinen Präsenzdienst abgeleistet hat – erhält er in Übersee ein Sportstipendium. An welche Uni es ihn ziehen wird, ist jedoch noch unklar. Aktuell sind Florida, Arizona und Kansas interessiert.
Auch der Klagenfurter Moritz Russling (GC Seltenheim) spielte eine starke Saison. Anfang Oktober belegte er bei der Qualifying School in Holledau (D) Platz zwei, hat sich auf der ProTour von Kategorie sieben auf fünf verbessert.
„Jetzt bin ich bei Turnieren nicht mehr auf Einladungen des Verbandes angewiesen und kann befreit drauflos spielen“, erzählt Russling, der für 2026 viel vor hat. „Ich will den Sprung auf die Challenger-Tour schaffen. Dafür muss ich in der Order of Merit unter die ersten Fünf“, weiß der 23-Jährige.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.