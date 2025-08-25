Drei Golf-Clubs am Wörthersee bündeln ihre Kräfte

Das läuft auch über die Tourismusregion Wörthersee-Rosental. „Sieben Hotels machen mit, mit Golf können wir unser Angebot in der Zwischensaison stärken“, erklärt Geschäftsführer Peter Peschel. „Golf wurde offengestanden bisher stiefmütterlich behandelt, gehört aber zu den wenigen Bereichen in Kärnten, wo die Infrastruktur auf internationalem Niveau liegt.“