Golfer sorgen für volle Betten am Wörthersee

Ein Umstand, den besonders Peter Peschel, Geschäftsführer vom Wörthersee-Tourismus, begrüßt: „Das ist für uns eine wunderbare Saisonverlängerung.“ Zudem würde man mit Golfern auch eine wetterresistente Zielgruppe ansprechen. „In den vergangenen Jahren haben wir diese Zielgruppe ein wenig vernachlässigt. Aber das hat sich wieder geändert. Golfclubs erhalten von uns bei ihrem Marketing vermehrt Unterstützung“, erklärt Peschel, der sich über Golfer in der Region sehr freut.