Mega-Turnier

Golfer sorgen für volle Betten am Wörthersee

Kärnten
13.09.2025 18:45
Bei „144 – eine Frage der Ehre“ geht es nicht nur um Golfen. Das Turnier wird auch für ...
Bei „144 – eine Frage der Ehre“ geht es nicht nur um Golfen. Das Turnier wird auch für Teambuildings genutzt.(Bild: zVg)

Rund 500 Golfer sorgen zum Saisonabschluss am Wörthersee für volle Betten. Während der Veranstalter über einen Ausbau des Turniers nachdenkt, buhlt der Tourismusverband wieder mehr um diese Zielgruppe.

Seit mittlerweile fünf Jahren sorgt die Golf Travel Project GmbH aus Deutschland mit ihrer „144 – eine Frage der Ehre“-Turnier für den krönenden Saisonabschluss am Wörthersee. „Die Location ist einfach einzigartig und das Angebot perfekt“, erklärt Anna-Theresia Witt, Mitveranstalterin des Events. Viele der rund 500 Golfer würden das Angebot der Region auch nach der Veranstaltung nutzen und ihren Aufenthalt verlängern.

Es gibt immer ein Rahmenprogramm. Unter anderem bieten wir auch Fine Dining an.

Anna-Theresia Witt von der Golf Travel Project GmbH

Party-Boot als absoluter Renner
„Unser besonderes Highlight ist neben den schönen Golfplätzen, die es in der Region gibt, auch unser mittlerweile legendäres Party-Boot, das jeden Tag am Wörthersee unterwegs ist“, sagt Witt im Gespräch mit der „Krone“. Und weil das Turnier bei den Gästen so gut ankommt, sollen in den kommenden Jahren noch mehr Golfbegeisterte daran teilnehmen.

Ein Umstand, den besonders Peter Peschel, Geschäftsführer vom Wörthersee-Tourismus, begrüßt: „Das ist für uns eine wunderbare Saisonverlängerung.“ Zudem würde man mit Golfern auch eine wetterresistente Zielgruppe ansprechen. „In den vergangenen Jahren haben wir diese Zielgruppe ein wenig vernachlässigt. Aber das hat sich wieder geändert. Golfclubs erhalten von uns bei ihrem Marketing vermehrt Unterstützung“, erklärt Peschel, der sich über Golfer in der Region sehr freut.

Porträt von Marcel Tratnik
Marcel Tratnik
