Maskenschnitzer betrog haufenweise Krampusse

Die Vorgehensweise war stets dieselbe: Der junge Lienzer nahm Geld für die Herstellung von Krampusmasken entgegen, schnitzte diese jedoch entweder gar nicht oder stellte sie zumindest nie fertig. „Ich war in einer psychischen Ausnahmesituation“, erklärte der Angeklagte nun in Innsbruck vor Gericht. Er habe sich damals in einem belastenden Streit mit der Mutter seiner Tochter um das Besuchsrecht befunden. „Ich habe einfach zu viele Aufträge angenommen und dabei die Übersicht verloren.“