Bei Aufstieg drohen Kärntner Klubs Geldstrafen

Vier oder fünf Teams – je nach dem wo Austria Klagenfurt in der kommenden Saison startet – steigen in die neue Regionalliga Süd auf. Jedoch haben nur zwei der ersten fünf Mannschaften der Kärntner Liga einen Coach, der auch für die Regionalliga die erforderliche Lizenz hat. Für alle anderen Klubs könnte es teuer werden. Und: Im Unterhaus könnte erneut umgebaut werden.
Mit dem 22. März startet in der Kärntner Liga der Aufstiegskampf in die neue Regionalliga Süd. Fünf Teams müssen hinauf. Kommt Austria Klagenfurt in die dritthöchste Spielklasse, sind es nur vier. So oder so gibt es für die Anwärter einige Voraussetzungen zu erfüllen.
