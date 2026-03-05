Bei Aufstieg drohen Kärntner Klubs Geldstrafen

Vier oder fünf Teams – je nach dem wo Austria Klagenfurt in der kommenden Saison startet – steigen in die neue Regionalliga Süd auf. Jedoch haben nur zwei der ersten fünf Mannschaften der Kärntner Liga einen Coach, der auch für die Regionalliga die erforderliche Lizenz hat. Für alle anderen Klubs könnte es teuer werden. Und: Im Unterhaus könnte erneut umgebaut werden.