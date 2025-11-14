Lohnsteuer bis November geht für Pensionen drauf

Der „Tag der Pensionslücke“

„Rund neun von zehn Euro gehen als Zuschuss ins Pensionssystem drauf“, sagt Agenda-Austria-Experte Denes Kucsera. Umgerechnet auf ein Jahr wäre am 14. November „Tag der Pensionslücke“; alle Lohnsteuereinnahmen, die der Staat bis zu diesem Datum einnimmt, fließen ins Pensionssystem. Die Einnahmen teilen sich zu drei Vierteln auf Arbeitnehmer und zu einem Viertel auf Pensionisten auf.